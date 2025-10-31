Справедливость восторжествует. Ответ УМВД на публикацию в "Руснорде"

УМВД по Архангельской области прислало ответ на материал «Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги украли». Публикуем полностью:

- По существу сведений, изложенных в материале «Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили», сообщаю, что указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено решением Приморской межрайонной прокуратуры.

В настоящее время следственным отделом отдела полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.