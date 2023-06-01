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В Архангельской области раскрыта масштабная кража пиломатериалов

Как следует из материалов уголовного дела, три сотрудника деревообрабатывающего предприятия, имея доступ к производимым пиломатериалам, в течение нескольких месяцев под видом кусковых отходов вывезли с территории предприятия 29 пакетов с пиломатериалами общим объёмом свыше 133 кубометров. Для хищения продукции злоумышленники воспользовавшись услугами водителей служебного грузового автотранспорта, которые не были осведомлены о преступном умысле коллег.

Общая сумма ущерба, причиненного компании, составила порядка 1 миллиона 760 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом  «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), находилось в производстве Следственной части следственного управления УМВД России по Архангельской.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

11 июль 11:20 | : Происшествия

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