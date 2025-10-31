Вверх
Волонтеров зовут в Кенозерье

Кенозерский национальный парк приглашает неравнодушных, активных и любознательных людей присоединиться к волонтёрским программам 2026 года. Если вы мечтаете провести время с пользой, проникнуться духом Русского Севера и внести личный вклад в сохранение уникального природного и культурного наследия — эти программы для вас. 

Волонтёрам предлагается  бережно обрабатывать воспоминания кенозёр в материал для новых экспозиций и музеев, собирать травы для полезного фиточая, обустраивать первую экологическую тропу в Плесецком секторе Парка, готовить экологический лагерь на Масельге к приёму юных гостей, своими руками сохранять культурный ландшафт Кенозерья.

«Кенозерье подарит вам не только полезный опыт, но и вдохновение, силы, радость открытий и тёплые воспоминания. Здесь вы найдёте единомышленников и почувствуете, как важно и ценно каждое вложенное усилие», — уверена Юлия Деващенко, главный специалист отдела социокультурной деятельности и куратор волонтёрских программ в Кенозерском национальном парке.

В этом году заявки на волонтёрские программы Парк принимает через онлайн‑платформу «Добро.рф»: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdobro.ru%2Forganizations%2F10008101&utf=1  По всем вопросам обращайтесь к Юлии Деващенко (pr@kenozero.ru, 89214937771).

В 2025 году в Кенозерском национальном парке и в «Онежском Поморье» прошли 24 волонтёрских лагеря, два из них — в дистанционном формате. Волонтёры помогали расшифровывать интервью с местными жителями, готовить к приезду базу детского Экологического лагеря, проводить «Успенскую ярмарку» и фестиваль «Созвучие Кенозерья», заготавливать чай, изучать углерод, ухаживать за животными на ферме и расчищать культурные ландшафты, проводить ремонтные и реставрационные работы на памятниках деревянного зодчества и на маячных сооружениях.


24 декабрь 10:06

