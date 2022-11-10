Помощник президента Максим Орешкин хочет вернуться в Кенозерье

Кенозерский национальный парк (Архангельская область) с рабочим визитом посетили помощник Президента России Максим Орешкин и Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В ходе поездки они познакомились с деятельностью Парка по сохранению историко-культурного и природного наследия, оценили высокий туристический потенциал территории.
Ключевой темой встречи Максима Орешкина и Александра Цыбульского с Еленой Шатковской, директором национального парка, стали планы по строительству Депозитария «Небесное Кенозерье», где разместятся музейные фонды Учреждения и коллекция монументальной живописи, состоящая из 17 полных и 4 фрагментарных комплексов.
«Небеса» Кенозерья имеют общемировую известность, коллекция Парка считается самой значительной и уникальной по своей иконографии в России. Необходимость создания Фондохранилища была зафиксирована в поручении Президента России в 2020 году, после вручения директору ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Государственной премии РФ. Сейчас проводится разработка проектно-сметной документации на строительство значимого объекта. Подрядчик – Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) – одна из крупнейших и известных проектных организаций России.
Помощник Президента и Губернатор Архангельской области посетили два памятника федерального значения XVIII века, отреставрированных национальным парком по прямому поручению В.В. Путина. Это Порженский погост и Почезерский храмовый комплекс. Большой интерес вызвала музейно-выставочная деятельность Парка и участие жителей Кенозерья в сохранении и презентации наследия заповедной территории.
По итогам рабочей поездки Максим Орешкин отметил, что Кенозерье является тем местом на карте России, куда хочется возвращаться. По словам главы региона Александра Цыбульского, каждое посещение Кенозерья оставляет новые впечатления и рождает планы по развитию потенциала и сохранению наследия национального парка.