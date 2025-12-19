Вверх
Прокурор Хлустиков проверил работу соцучреждений Ненецкого округа

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил с рабочим визитом Ненецкий автономный округ, где совместно с руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексеем Поповым ознакомился с работой школы и дома культуры с.Тельвиска, проверил ход капитального ремонта детского сада.

В рамках выезда проведен прием жителей названного населенного пункта. Жалобы заявителей касались вопросов работы почтового отделения, здравоохранения, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, предоставления земельных участков. По принятым в ходе выезда обращениям организованы проверочные мероприятия.

Проблематику региона прокурор области и автономного образования обсудил с губернатором округа Ириной Гехт.

Совместно с руководителем АО «Центр развития бизнеса НАО» Ириной Тихомировой и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в автономном округе Германом Сопочкиным рассмотрены вопросы поддержки бизнеса.

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности подписано соглашение о взаимодействии прокуратуры области и автономного округа и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе.

Отдельным пунктом рабочей поездки руководителя надзорного органа стало участие в сессиях Собрания депутатов автономного округа.


22 декабрь 12:56

