Каждый третий архангелогородец сталкивался с конфликтами из-за отпуска

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков.

33% архангелогородцев сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 28% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 5% получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам. К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (60% опрошенных).



Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 россиян.

(картинка с https://zamanilka.ru)