Архангелогородцы зажимают отходную при увольнении с работы

Чаще всего, покидая компанию, жители Архангельска прощаются с сослуживцами только устно (46%). 29% приносят на работу угощения для коллег. Такие форматы, как прощальная вечеринка или поход в бар (5%) либо прощальное письмо (3%), являются скорее исключением. Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).

Мужчины значительно чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием. Горожанки, в свою очередь, чаще угощают коллег в свой последний рабочий день и организовывают прощальные посиделки в кафе или походы в бар.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (31%) и реже всего уходит без прощания (21%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние: такая модель поведения свойственна каждому третьему.

05 декабрь 08:00 | : Будни

