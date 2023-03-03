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25% россиян увольняются с работы, хлопнув дверью

Самый распространенный способ расстаться с коллегами при увольнении — устное прощание в последний рабочий день. По сравнению с 2021 годом, россияне стали реже приглашать коллег в бары, но чаще прощаться устно и угощать сослуживцев пиццей или тортом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 При увольнении каждый второй россиянин (53%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (22%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт. По рассказам 8% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе. 5% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин.

 Напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (25% против 20% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (9% против 6% среди женщин).

 За последние 2 года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами — реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно или приносить на работу угощение.

20 март 11:03 | : Будни

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