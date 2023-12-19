Архангелогородцы редко устраивают застолья при увольнении с работы

Ушел по-английски: 21% северян увольняется, ни с кем не прощаясь.

Чаще всего, увольняясь с работы, архангелогородцев прощаются с коллективом устно (51% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 26% (это чаще, чем в прошлом и 2021 годах). 8% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе. Еще 8% пишут прощальное письмо. 21% не считает необходимым уведомлять коллектив о своем уходе.



Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят, не прощаясь, или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки — это больше про женщин, чем про мужчин.

(фото с https://bangkokbook.ru)