Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы редко устраивают застолья при увольнении с работы

Ушел по-английски: 21% северян увольняется, ни с кем не прощаясь.

Чаще всего, увольняясь с работы, архангелогородцев прощаются с коллективом устно (51% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 26% (это чаще, чем в прошлом и 2021 годах). 8% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе. Еще 8% пишут прощальное письмо. 21% не считает необходимым уведомлять коллектив о своем уходе.

 Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят, не прощаясь, или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки — это больше про женщин, чем про мужчин.

(фото с https://bangkokbook.ru

25 январь 08:12 | : Будни

Главные новости


Николай Рубцов. Вспоминая родину
Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (253)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20