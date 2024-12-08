В Архангельской епархии прошло годовое собрание

Ежегодное Епархиальное собрание духовенства состоялось в Архангельске 11 декабря в Северном государственном медицинском университете. Возглавил событие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Участие в собрании приняли секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, руководители епархиальных отделов, главы благочиннических округов, настоятели и клирики храмов, насельники монастырей.

В адрес собравшихся членов Епархиального собрания поступило приветствие губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского. Приветствие огласил митрополит Корнилий. Полный текст приводим ниже.

Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый владыка! Уважаемое духовенство Архангельской епархии!

Приветствую вас на этом значимом событии — годовом епархиальном собрании духовенства Архангельской епархии.

Православие является неотъемлемой частью истории и культуры Архангельской области.

В рамках реализации государственно-конфессиональных отношений Правительство Архангельской области активно сотрудничает с Русской Православной Церковью.

Заключенное в 2017 году соглашение о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и Архангельской митрополией определило основные направления совместной деятельности.

В настоящий момент накоплен огромный положительный опыт сотрудничества в различных сферах. Вся наша совместная деятельность направлена на улучшение жизни жителей Архангельской области, укрепление духовных ценностей, работе с молодежью, сохранению традиционной русской северной культуры.

Русская Православная Церковь является одним из крупнейших институтов гражданского общества в Архангельской области. Хочу отметить ваш вклад в развитие и поддержание межконфессионального мира и согласия.

Выражаю искреннюю благодарность всему духовенству Архангельской епархии за деятельность на благо нашего общества.

Отдельно хочу поздравить митрополита Корнилия с 5-летием служения во главе Архангельской митрополии и выразить Вам признательность за Ваши труды.

Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский.

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Далее приводим слово митрополита Корнилия, обращенное к участникам собрания:

«Ваши Высокопреподобия и Преподобия! Всечестные отцы, дорогая матушка игумения, клирики и монашествующие Архангельской епархии!

Сердечно приветствую всех вас на Епархиальном собрании духовенства, посвященном подведению итогов деятельности Архангельской епархии в 2024 году.

Прежде всякого слово надлежит нам воздать благодарение Всещедрому Господу Богу и Спасителю нашему, Пресвятой Пречистой Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии и всем святым угодникам Божиим, а наипаче небесным покровителям нашего северного края. Оценивая уходящий год, лето благости Божией, нам необходимо подобно святому псалмопевцу Давиду произнести: «А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й» (Пс. 126, 1). «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе», - наставляет нас святой апостол Павел (1 Фес. 5, 18).

Жизнь Святой Церкви Христовой всегда протекает в контексте той или иной эпохи в жизни мира и государства. В нынешний период мы стали свидетелями как на Отечество наше ополчишася многие враги, чающие погубити и разорити единый народ наш. Вызовы, брошенные государству Российскому, российскому обществу и Русскому миру вцелом, являются вызовами цивилизации. Об этом последовательно и аргументированно заявляет Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. На недавно прошедшем в Москве XXVI Всемирном Русском Народном Соборе Святейший Патриарх, в частности, сказал: «Наше земное призвание — быть воинами Господа и вести, по слову апостола, брань против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12), противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России».

Как вы знаете, Святейший Патриарх Кирилл особо высоко оценивает нынешнее время соработничества Русской Православной Церкви и российского государства по целому ряду направлений. Такое же деятельное сотрудничество, основанное на глубоком понимании задач сохранения традиционных российских ценностей, сложилось между властью и Церковью в Архангельской области. Это стало возможно благодаря личному вкладу Губернатора Архангельской области и позиции Правительства Архангельской области, за что мы всегда выражаем благодарность.

Сегодня благодаря твердой позиции Президента Российской Федерации В.В. Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, удается достигать многого. Созданный механизм соработничества дает важный сигнал: необходимо пользоваться благоприятным временем и активно трудиться в служении Святой Церкви Христовой и народу Божию. При этом нельзя забывать слова святителя Иоанна Златоуста: «Достоинство учителей состоит не в том, чтобы стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том, чтобы вести их ко спасению и все свои действия направлять к этой цели... И Бог поставил тебя над ними не для того, чтобы ты наслаждался большим почетом, но для того, чтобы забывал себя, помышляя только о том, что относится к ним. Таков долг учителя» (Иоанн Златоуст, Творения, т. XI, стр. 64—65).

Завершая вступительную часть, напомним и наставления святого праведного Иоанна Кронштадтского, 35-летие прославления которого будет праздноваться в 2025 году. Он писал: «Иерее Божий! Знай и помни, что молитва о духовных чадах твоих, о их спасении должна быть непременным твоим долгом: Святая Церковь указала тебе в своих молитвах эту обязанность, молясь о них от лица твоего. <…> Только молитвой стяжаваются все духовные блага; значит и благо духовного, опытного, действенного пастырства».

После этих слов позвольте перейти к основной части Епархиального собрания».

Далее регламент встречи был выстроен в соответствии с повесткой, утвержденной на заседании Епархиального совета 26 ноября 2024 года:

1) Об избрании заместителя председателя и секретаря епархиального собрания.

2) Доклад Епархиального архиерея о деятельности в 2024 году.

3) О принятии к сведению отчетов благочинных Архангельской епархии.

4) О принятии к сведению докладов руководителей епархиальных отделов и комиссий.

5) Об утверждении состава Епархиального церковного суда.

6) Об избрании двух подписантов протокола Епархиального собрания.

7) Разные вопросы.

Завершая собрание, митрополит Корнилий поблагодарил всех должностных лиц Архангельской епархии, благочинных, руководителей епархиальных отделов и комиссий, настоятелей приходов, всё духовенство и церковных работников за труды, которые они понесли в уходящем 2024 году.



