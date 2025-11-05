Личный состав УФСИН Поморья встал в очередь на сдачу крови

По инициативе Управления Министерства юстиции Российской Федерации Архангельской области и Ненецкого автономного округа была организована акция по добровольной сдаче крови. К ней присоединились сотрудники и работники УФСИН России по Архангельской области.

Мероприятие провели в преддверии профессионального праздника Дня юриста. Кроме сотрудников уголовно-исполнительной системы Поморья, в нем приняли участие представители регионального Управления Минюста и областной службы судебных приставов. Общими усилиями им удалось собрать около 5,5 литров жизненно важного биоматериала.

Ежедневно Архангельская станция переливания крови принимает желающих сдать донорскую кровь и ее компоненты. Это все помогает спасать чьи-то жизни. Банк крови в медицинских учреждениях необходимо пополнять, так как потребность в той или иной группе может возникнут в любой момент.

Личный состав регионального УФСИН в прошедшей сдаче крови принял активное участие.

Среди сдающих были те, кто на постоянной основе делится своей кровью, а также и новички, кто сделал это впервые. Все они приняли данное решение с доброй целью - оказать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается.

Вся собранная донорская кровь будет направлена на лабораторные исследования, а затем поступит в медицинские учреждения Архангельской области. Как отмечают специалисты, одна стандартная доза крови способна спасать сразу несколько жизней, поскольку современная медицина позволяет разделить кровь на компоненты, пригодные для переливания разным пациентам.

Организаторы надеются, что данная акция станет доброй традицией для юридического сообщества региона и будет проводиться ежегодно.



