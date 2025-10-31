Вверх
Состоятельные архангелогородцы привыкли брать отпуск частями

Согласно ТК РФ работник должен ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как жители Архангельска привыкли поступать со второй половиной? 35% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, 4 недели 1 раз в году либо 2 раза по 2 недели. 25% делят вторую половину отпуска ровно по неделям и берет их в разные периоды. 8% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов. 5% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 10% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

Мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком. Горожанки же чаще более склонны к дроблению отпуска на несколько частей.

Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (49%).

25 ноябрь 08:56 | : Будни

