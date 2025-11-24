В Нарьян-Маре росгвардейцы и мчсники рубились в настольный теннис с нефтянниками

В Нарьян-Маре провели ежегодный Чемпионат на призы Федерации настольного тенниса Ненецкого автономного округа. За звание победителей вели борьбу 30 спортсменов в составе 10 команд-представительниц организаций, учреждений и предприятий северного региона – от детско-юношеского центра «Лидер» до Управления Росгвардии по НАО.

За теннисными столами зрелость и опыт соперничали с молодостью и неудержимой энергией. Немало участников и участниц впервые взяли ракетки в руки и упорно тренировались, чтобы защитить честь своей команды. Другим пришлось вспоминать ещё школьный опыт соревнований. Среди них – спортсмен сборной Росгвардии Стас Шистарев.

«Теннисом я занимался в школе ещё, на более-менее профессиональном уровне. Уже почти 30 лет не практиковал, но иногда прихожу на тренировки, вспоминаю юность. Это хороший вид спорта, он развивает ловкость, быстроту реакции. И вообще полезен для здоровья», – поделился сотрудник Управления Росгвардии по НАО майор полиции Стас Шистарев.

Как отмечают все спортсмены, настольный теннис – это не только удовольствие и увлекательное хобби, но и возможность поддерживать хорошую физическую форму, не стареть ни телом, ни душой. Подтверждение – 61-летний спортсмен Иван Гилёв, который не уступал молодёжи и принёс немало очков в копилку команды «ЛУКОЙЛ»

Несмотря на разный уровень подготовки, борьба за призовые медали развернулась не на шутку. Одним из самых жарких поединков стал финальный сет между командой Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу и сборной окружных судов.

В финале служители Фемиды сумели завоевать бронзовые медали. «Серебро» – у команды «ЛУКОЙЛ». Первое место и золотые награды Чемпионата заработала сборная Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу.