Отведение стоков поселка Гидролизного завода стабилизировано

После вмешательства городских властей канализационно-насосная станция (КНС) «Водтранссервиса» на ул. Менделеева, 2 в поселке Гидролизного завода возобновила работу. Станция не принадлежит «Росводоканалу» и находится в частной собственности.

Напомним, что утром транзитная КНС, которая перекачивает стоки всего Маймаксанского округа, была остановлена без уведомления. В результате этих действий со стороны ООО «Водтранссервис» началось подтопление территории поселка Гидролизного завода.

Чтобы не допустить критической ситуации, РВК-Архангельск был вынужден приостановить работу своих КНС в Маймаксе – стоки собирались в коллектор. Для разрешения ситуации была создана рабочая комиссия, по результатам которой собственника КНС на ул. Менделеева обязали запустить станцию в работу.

Для того, чтобы минимизировать последствия действий «Водтрансервиса», откачать воду с территории и помочь жителям поселка, на улице Гидролизной работает откачивающая техника РВК-Архангельск.