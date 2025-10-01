Вверх
Архангелогородцы рассказали, чем их переманивают конкуренты

Большинство жителей Архангельска — 72% — не исключает для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях. 5% респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 6% категорически отвергают такую возможность.

Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях. При этом горожанки почти в 2 раза чаще мужчин затруднялись с ответом на этот вопрос.

Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди горожан любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов.

Среди респондентов с высшим образованием 79% готовы уйти к конкуренту на хороших условиях и 4% ни за что не согласятся на подобное, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 69 и 11% соответственно.

Чем выше ежемесячный доход респондента, тем больше среди тех, кто мог бы рассмотреть предложение на привлекательных условиях найма.

Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% — удобный график работы. 45% опрошенных нужен пакет C&B, 41% — возможность учиться за счет работодателя, еще 41% — работа рядом с домом. 36% уйдут работать на конкурента, если он предложит им интересные задачи. 30% важна возможность работать на удаленке или в гибридном формате. 22% перейдут к конкурентам с более современными технологиями работы. У 19% один из основных запросов касается снижения рабочей нагрузки.

Повышение в должности значительно более важно для мужчин, чем для женщин. В то же время женщины чаще мужчин называют критическими факторами удобный график работы, офис ближе к дому, умеренную нагрузку и возможность перехода на удаленку или гибридный формат.

Респонденты до 35 лет чаще тех, кто старше, указывают на важность удобного графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и возможности работать удаленно. Для респондентов 35—45 лет повышение в должности нужнее, чем для тех, кто моложе, и тех, кто старше. Горожане 45+ обращают пристальное внимание на месторасположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще указывают на важность повышения в должности и наличия интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием критичнее удобный график работы.

С ростом уровня дохода значительно повышается важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки.

