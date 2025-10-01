Вверх
В Архангельске на Новгородском проспекте ликвидировали подтопление и заменили участок водопровода

Специалисты РВК-Архангельск восстановили водоснабжение и устранили подтопление на Новгородском проспекте, 50. Для предотвращения повторных аварий на этом участке был переложен участок ветхого трубопровода. Работы проводились в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Информация о скоплении воды у деревянных домов №48 и 50 поступила на пульт диспетчерской службы предприятия 10 ноября. Выехавшая на место бригада оперативно откачала воду и локализовала повреждение. Причиной масштабного подтопления стала не только утечка, но и отсутствие на участке ливневой канализации, из-за чего талый снег не имел стока.

Как сообщила начальник цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Виктория Литвиненко, для долгосрочного решения проблемы было принято стратегическое решение не просто устранить протечку, а полностью заменить дефектный участок трубы.

«Единичный ремонт в таком случае не дал бы гарантии, что через неделю или месяц авария не повторится. Перекладка изношенного участка — это инвестиция в надежность. Мы не просто латаем сеть, а системно ликвидируем слабые места, что в итоге повышает качество услуги для всех потребителей и снижает риск непредвиденных отключений воды», — пояснила Виктория Литвиненко.

Работы по замене трубопровода были успешно завершены 11 ноября. Водоснабжение жителей восстановлено в полном объеме.

Отметим, что инцидент на Новгородском проспекте отражает системную проблему: управляющие компании не всегда оперативно передают заявки от жителей в водоканал. «РВК-Архангельск» напоминает, что при обнаружении признаков аварии на водопроводных сетях (подтопление, провалы асфальта) архангелогородцы могут круглосуточно звонить напрямую по телефону 61-00-00.

Работа по плановой замене ветхих сетей является ключевым направлением для снижения аварийности. С начала 2025 года РВК-Архангельск уже переложил 2,5 километра поврежденных труб водоснабжения (с 2019 года – 31,5 км сетей), что в долгосрочной перспективе повышает надежность всей инфраструктуры города.

 

12 ноябрь 10:48 | : Будни

