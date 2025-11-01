Алексей Попов: Лицом к лицу с народом

30 октября главный врач «Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич» Алексей Попов провёл «Открытый чат». Ответы на вопросы публиковались в комментариях в режиме онлайн от имени сообщества «Открытый Архангельск».

Первым свои вопросы задал известный маймаксанский зануда Михаил Шишов. Подробности от издания «Регион 29»:



— Добрый вечер! Не хотите обновить выгоревшие баннеры на корпусах, там уже ничего не видно? Заходя на вашу территорию со стороны улицы Комсомольской постоянно дышу дымом курящих людей. Нет ли возможности перенести курилку в какое-то другое место и там повесить плакаты о вреде курения? Так как у вас на территории отсутствуют тротуары, приходится идти по дороге, а там непрерывно носятся машины. Может, есть какая-то возможность ограничить их количество?

На вопросы Михаила главврач ответил, что обновление баннеров запланировано на ближайшее время. Курение на территории больницы уже запрещено, а за пределами больницы руководство этот вопрос регулировать не может. Как отметил руководитель больницы, количество машин, заезжающих на территорию больницы, уже ограничено, а наличие связано с функционированием больницы.

— Алексей Анатольевич, с 2022 года Первая городская больница предоставляет денежную компенсацию за аренду жилья врачам и среднему медперсоналу, которые работают на полную ставку и не имеют собственного жилья в Архангельске. Некоторые сотрудники Первой городской больницы не получали компенсацию за аренду уже почти полгода. Расскажите, с чем связана задержка выплат и когда сотрудникам вернут эти средства? — задала вопрос северянка Анастасия Савкина.



Алексей Попов ответил, что выплаты проводятся из средств целевой субсидии, которая на данный момент времени не поступила. Из других источников финансирования оплата невозможна. Руководство больницы неоднократно обращалось в адрес регионального министерства здравоохранения по поводу выплаты субсидии. На сроки поступления субсидии руководство больницы повлиять не может.

— А когда наконец то будут врачи в Цигломени? У нас нет гинеколога, беременные вынуждены ездить по другим больницам и нигде не хотят брать! Когда люди из Цигломени могут нормально записаться на приём к специалистам? Нам все время отказывают, мол, мест — нет! — спросила Арина Плутенко.



На вопрос жительницы Цигломени руководитель больницы ответил, что в настоящий момент идёт процесс укомплектования кадрами и отрабатываются выездные форумы работы.

Северянин Иван Малыгин спросил Алексея Попова о планах развития больницы и уточнил, планируется ли ремонт или преобразование деревянного здания центра «Доверие».

— Учитывая изменения в законодательстве, памятник архитектуры, в котором расположен центр «Доверие», может быть отремонтирован с 1 марта 2026 года. Сейчас готовится проектно-сметная документация, — ответил Алексей Попов.