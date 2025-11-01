Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Алексей Попов: Лицом к лицу с народом

30 октября главный врач «Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич» Алексей Попов провёл «Открытый чат». Ответы на вопросы публиковались в комментариях в режиме онлайн от имени сообщества «Открытый Архангельск».

Первым свои вопросы задал известный маймаксанский зануда Михаил Шишов. Подробности от издания «Регион 29»:

— Добрый вечер! Не хотите обновить выгоревшие баннеры на корпусах, там уже ничего не видно? Заходя на вашу территорию со стороны улицы Комсомольской постоянно дышу дымом курящих людей. Нет ли возможности перенести курилку в какое-то другое место и там повесить плакаты о вреде курения? Так как у вас на территории отсутствуют тротуары, приходится идти по дороге, а там непрерывно носятся машины. Может, есть какая-то возможность ограничить их количество?

На вопросы Михаила главврач ответил, что обновление баннеров запланировано на ближайшее время. Курение на территории больницы уже запрещено, а за пределами больницы руководство этот вопрос регулировать не может. Как отметил руководитель больницы, количество машин, заезжающих на территорию больницы, уже ограничено, а наличие связано с функционированием больницы.

— Алексей Анатольевич, с 2022 года Первая городская больница предоставляет денежную компенсацию за аренду жилья врачам и среднему медперсоналу, которые работают на полную ставку и не имеют собственного жилья в Архангельске. Некоторые сотрудники Первой городской больницы не получали компенсацию за аренду уже почти полгода. Расскажите, с чем связана задержка выплат и когда сотрудникам вернут эти средства? — задала вопрос северянка Анастасия Савкина.

 Алексей Попов ответил, что выплаты проводятся из средств целевой субсидии, которая на данный момент времени не поступила. Из других источников финансирования оплата невозможна. Руководство больницы неоднократно обращалось в адрес регионального министерства здравоохранения по поводу выплаты субсидии. На сроки поступления субсидии руководство больницы повлиять не может.

— А когда наконец то будут врачи в Цигломени? У нас нет гинеколога, беременные вынуждены ездить по другим больницам и нигде не хотят брать! Когда люди из Цигломени могут нормально записаться на приём к специалистам? Нам все время отказывают, мол, мест — нет! — спросила Арина Плутенко.

 На вопрос жительницы Цигломени руководитель больницы ответил, что в настоящий момент идёт процесс укомплектования кадрами и отрабатываются выездные форумы работы.

Северянин Иван Малыгин спросил Алексея Попова о планах развития больницы и уточнил, планируется ли ремонт или преобразование деревянного здания центра «Доверие».

— Учитывая изменения в законодательстве, памятник архитектуры, в котором расположен центр «Доверие», может быть отремонтирован с 1 марта 2026 года. Сейчас готовится проектно-сметная документация, — ответил Алексей Попов.

01 ноябрь 08:00 | : Будни

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (11)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20