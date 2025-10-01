Бойцы "Сивуча" преподали юным архангельским хоккеистам урок мужества

В отделе специального назначения "Сивуч" УФСИН России по Архангельской области состоялся необычный урок для юных спортсменов из детской хоккейной команды «Водник – 2015». Мероприятие, направленное на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, стало для ребят настоящим уроком мужества.

Офицеры спецназа подготовили для хоккеистов насыщенную программу, призванную привить подрастающему поколению любовь к Родине и рассказать о людях, которые несут службу, защищая безопасность граждан. Начали экскурсию со знакомства с историей отряда, в ходе которой рассказали и о погибшем при выполнении боевых задач в Чеченской Республике Дмитрии Кононове.

Затем бойцы "Сивуча" познакомили ребят со средствами защиты, стоящими на вооружении отдела. Юные спортсмены смогли примерить шлемы, бронежилеты и противогазы, получив представление о нелегких буднях спецназовцев. В спортивном зале сотрудники ОСН продемонстрировали приемы рукопашного боя, вызвав неподдельный восторг у юных хоккеистов. Особый интерес вызвала работа кинолога со служебной собакой. Кроме того, ребятам показали бронеавтомобиль «Выстрел», а также спецмашину, вагон и самолет для конвоирования осужденных.

- Такие уроки мужества - это не просто дань традиции, а важная составляющая нашей работы, для нас крайне важно передать молодому поколению ценности, которые мы защищаем: любовь к Родине, верность долгу, отвагу и взаимовыручку. Мы хотим, чтобы ребята знали историю нашей страны, понимали, что такое патриотизм не на словах, а на деле, - отметил заместитель начальника отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области Андрей Савицкий.



