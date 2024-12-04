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Архангелогородцы больше всего уважают зарядку и фитнес

Архангелогородцы стали активнее заниматься спортом, особенно плаванием. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Отвечая на вопрос, какими видами спорта занимаются на регулярной основе, 30% архангелогородцев рассказали, что делает зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (18%), 16% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 14%. 12% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 8% архангелогородцев выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства —по 7%. Футболом увлекаются 6% участников опроса. По 5% архангелогородцев ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 4% горожан. Конькобежным спортом — 1 из 100.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Архангелогородцы до 35 лет чаще старшего поколения занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Горожане от 35 до 45 лет чаще выбирают для себя фитнес, плавание и лыжный спорт, а те, кому за 45, — скандинавскую ходьбу.

О том, что ничем не увлекаются, рассказали лишь 22% респондентов.

03 март 08:00 | : Будни

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