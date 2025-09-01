Митрополит Корнилий выступил на форуме в САФУ по проблемам воспитания

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 октября принял участие в IV межрегиональном семейном форуме «Воспитание — дело мужское». Событие состоялось в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

Ведущим выступил Алексей Карпов.

Митрополит Корнилий выступил с приветственным словом к участникам пленарного заседания.

Уважаемый Алексей Владимирович, Александр Юрьевич; Ваше Преподобие, досточтимый отец иерей Феодор, уважаемые участники межрегионального семейного форума!

Позвольте сердечно поприветствовать всех вас и поблагодарить за участие в важном и актуальном в наши дни мероприятии.

«Воспитание — дело мужское», — так звучит тема сегодняшнего форума, и мы с вами должны понять, что это значит в реалиях современной жизни, когда всё больше размываются устоявшиеся веками представления.

Если обратимся к Священному Писанию, увидим, что Господь наш Иисус Христос до определенного возраста находился под опекой не только Своей Пречистой Матери, Преблагословенной Девы Марии, но и праведного старца Иосифа Обручника, которому Господь Бог вручил Святое семейство. Божественный Младенец, возрастая в человеческом разуме, получал первое научение от Иосифа Обручника. Именно Иосифу явился Ангел, чтобы сообщить, что царь Ирод хочет погубить Младенца. Иосиф взял Богомладенца Христа и Пречистую Деву Марию и поспешил с ними в Египет. Иосиф, невзирая на свой реклонный возраст, нес ответственность за жизнь Богомладенца Христа и Девы Марии. Конечно, это для всех нас пример того, как мы должны относиться к семье и детям.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, задумываясь о родственных отношениях, образец которых был явлен Святым семейством, мы, православные христиане, и сегодня должны задать себе вопрос: а как устрояется наша семейная жизнь? Действительно ли в нашей семье отец может прививать ребенку, кроме жизненных и трудовых навыков, как это делал благочестивый Иосиф, также навыки веры и благочестия?

«Огромная ответственность ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. А если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, он отказывается от самого главного. Нередко именно отцы, погруженные в каждодневные заботы, находясь на ответственной работе, относят воспитание детей на периферию своего внимания. Но какими бы заботами ни был обременен отец, будь то государственные, производственные, научные, да и всякие другие, — никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей, потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница. Все то доброе, лучшее, что есть, надо вкладывать именно в воспитание детей».

Святой первоверховный апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что во Христе все едины — нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. При этом апостол говорит, что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее», — говорит апостол Павел и продолжает: «Мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя».

Святая Церковь во все времена свидетельствовала о том, что нет более верной основы для достойной и счастливой семейной жизни, чем взаимная жертвенная любовь мужа и жены. Именно такая любовь сама по себе служит примером в воспитании детей. Дай Бог, чтобы наша молодежь приходила в Церковь Христову и с помощью Божией училась главной добродетели — духовной любви — черпая примеры из Священного Писания и истории Церкви. Пусть каждый из нас в своей жизни всегда прибегает к спасительному источнику всякого блага и истины — Господу Богу, и тогда никакие веяния времени не будут для нас разрушительны и опасны, ибо, по слову апостола, «если Бог за нас, кто против нас?»

Благодарю всех вас за внимание и призываю на всех Божие благословение!

Также участников пленарного заседания поприветствовал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов.

С приветствиями в адрес форумчан также выступили депутат Государственной думы Александр Спиридонов, министр образования Архангельской области Олег Русинов, представители образовательных и общественных организаций.

Программа форума предусматривала работу дискуссионных площадок, на которых рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов.