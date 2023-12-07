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Большинство архангелогородцев рады словам Путина о пересдаче ЕГЭ

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Инициативу президента поддержали 3 из 4 экономически активных россиян. Рособрнадзор уже готов в кратчайшие сроки изменить порядок сдачи единого государственного экзамена.

За то, чтобы у выпускников школ появился «второй шанс», т.е. возможность по собственному выбору пересдать один из предметов ЕГЭ, выступили 76% архангелогородцев.

 Женщины поддерживают инициативу президента чаще мужчин (79 и 72% соответственно): «Волнение может повлиять на результаты экзамена, выпускник успокоится и в менее формальной обстановке всё сдаст — надо дать шанс школьникам!» Против — каждый одиннадцатый (9%): «Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению!» Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных: «Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».

(фото с https://www.teleport2001.ru

01 март 07:42 | : Политика

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