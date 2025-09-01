Вверх
Сотрудник СИЗО из Вельска совершил уникальный велопробег к Черному морю

Сотрудник следственного изолятора №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) Алексей Габов совершил уникальный велопробег до Черного моря, продемонстрировав силу духа и приверженность здоровому образу жизни.

Будучи в отпуске, стартовав от собственного дома в городе Вельске, он успешно преодолел 2100 километров до Черноморского побережья, совершив путешествие за рекордные 13 дней и набрав в общей сложности 12 тысяч метров высоты. Основной маршрут пролегал по трассе М4 "Дон", включая платные участки. Наибольшее расстояние, пройденное за день, составило около 250 километров, а наименьшее – 120 километров в условиях неблагоприятной погоды.

Реализация велопробега стала воплощением давней мечты, которая осуществилась осенью текущего года. На пути к цели Алексею пришлось столкнуться с рядом сложностей, включая нестабильный интернет в некоторых регионах, самостоятельный поиск мест для отдыха, питания и порой неблагоприятные погодные условия. 

- Данный велопробег был проверкой собственных сил и возможностей. Это моя личная победа над собой, испытание возможностей и стремление показать другим, насколько велики наши возможности, если поставить перед собой четкую цель, — отметил Алексей Габов.

Отметим, Алексей Габов является активным участником спортивных мероприятий, проводимых как среди учреждений УФСИН России по Архангельской области, так и между правоохранительными структурами. Он неоднократно становился победителем соревнований по лёгкой атлетике и лыжному спорту.

 

13 октябрь 10:33 | : Будни

