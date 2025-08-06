Котласская исправительная колония меняется вологодской спецодеждой

Исправительная колония №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) успешно выполнила государственный контракт на поставку продукции для Вологодской области, демонстрируя межрегиональное сотрудничество и качество производимых товаров.

На протяжении нескольких лет ИК-4 успешно взаимодействует с МКУ «Хозяйственное управление администрации Великоустюгского муниципального округа» Вологодской области. В этом году между учреждениями было заключено и выполнено в полном объеме соглашение на поставку спецодежды, включая зимние костюмы, костюмы от производственных загрязнений и хлопчатобумажные рукавицы. К выполнению данной работы были привлечены двое осужденных, трудоустроенных на швейном производстве ЦТАО, что позволило обеспечить их занятость и предоставить возможность трудовой реабилитации.

Руководство хозяйственного управления администрации Великоустюгского Муниципального округа выразило благодарность за своевременное и качественное исполнение заказа, а также высказало заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по поставке товаров, производимых ФКУ ИК-4.

- Межрегиональное сотрудничество позволяет расширять возможности для обеспечения занятости осужденных и демонстрировать высокое качество продукции, производимой в исправительных учреждениях Архангельской области, мы рады вносить свой вклад в обеспечение нужд муниципальных образований, в том числе и в соседних регионах, - отметил Евгений Ширяев, начальник ИК-4 УФСИН России по Архангельской области.

Это взаимодействие – не первая успешная практика сотрудничества ИК-4 с муниципальными округами Вологодской области. Подобное партнерство позволяет руководству колонии решать важные задачи по обеспечению занятости осужденных, способствуя их ресоциализации и внося вклад в экономическое развитие соседнего региона.