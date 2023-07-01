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Православные песнопения прозвучали в сквере Михаило-Архангельского монастыря

В мемориальном сквере в честь Михаило-Архангельского монастыря у памятного Поклонного Креста состоялось праздничное Славословие, посвященное Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня.

 Во вступительном слове иерей Дмитрий Костюченко рассказал о значении праздника Крестовоздвижения, а также почему православные христиане почитают и поклоняются Кресту Господню.

 В исполнении учащихся отделения "Православное пение" Детской музыкальной школы №1 под руководством хормейстера иерея Михаил Попова прозвучали: тропарь, кондак, величание праздника, тропарь "Кресту Твоему", песнопение " Верховный Вождь и Воевода".

https://vk.com/arh_eparhia?z=video226552179_456239926/73e15099f82c834007/pl_post_-29282925_40200

По окончании концерта состоялась экскурсия по скверу. Краевед Владимир Ломакин рассказал об истории Михаило-Архангельского монастыря.

 Напомним, что мемориальный сквер в честь Михаило-Архангельского монастыря был обустроен на месте, где обитель располагалась до сноса в начале 1930-х годов. Работы по проекту архитектора Дмитрия Яскорского за свой счет выполнила Группа Аквилон. 14 августа митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил чин освящения Поклонного Креста в сквере и благословил его открытие.


29 сентябрь 07:59 | : Культура / Верую

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