Меньше трети архангелогородцев приветствуют вакцинацию от гриппа

Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в организациях является вакцинация: ее проводят 39% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (8%), профилактика (6%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (34% организаций).

Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 28% жителей Архангельска считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 45% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (29%), чем женщины (27%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодежь до 35 лет (31%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 26%.

