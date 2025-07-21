Вверх
Архангельские кадровики рассказали о своем представлении счастья

Важны не только деньги. Запрос на высокую зарплату среди архангельских эйчаров, хотя и остается главным, однако его упоминали реже, чем 3 года назад (33% сегодня и 43% в 2022 году). Еще более показательно насколько снизилось число кадровиков, мечтающих о стабильности: с 13 до 2%. Эйчары адаптировались к турбулентной среде и теперь ждут от работы не просто финансовой компенсации, а возможностей для роста и интересных задач. На этом фоне растет запрос на обучение за счет компании (9%) и профессиональное развитие (7%). 6% менеджеров по персоналу прямо говорят, что им не хватает знаний и навыков.

 Настоящая боль современных эйчаров — это операционная рутина и отсутствие современных инструментов для ее автоматизации. Им не хватает времени на стратегию из-за массы ручных задач. HR-специалисты хотят влиять на решения, а не просто вести КДП и закрывать вакансии, и нуждаются в признании своей ценности со стороны руководства (5%).

 Наконец, сами эйчары с Севера нередко оказываются жертвами профвыгорания. Отсюда запрос на снижение нагрузки, повышение стрессоустойчивости, драйв. Причем HR сами знают, как справиться с этим, т.к. знакомы с well-being практиками и инструментами поддержки ментального здоровья персонала. Основной запрос — на пересмотр бизнесом отношения к кадровой службе: HR — не просто исполнитель, но стратегический партнер.

17 сентябрь 08:00 | : Будни

