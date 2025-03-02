Архангельск. Эйчары против зумеров

Эйчаров в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из Архангельска.

Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый HR-менеджер (19%) назвал безответственность и разгильдяйство. 15% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 11% — на необязательность и недисциплинированность. 9% кадровиков указывают на нежелание молодежи работать. 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

28% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные».