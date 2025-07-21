Архангелогородцы неоднозначно относятся к флирту на работу

Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 19% жителей Архангельска. Против — 41% опрошенных, еще 40% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы: «Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет»; «Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается».



Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 33%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 50%.



Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (52 и 30% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.



(фото с https://tr.pinterest.com)

