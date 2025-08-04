В Архангельске падает популярность работы на удаленке

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 36% компаний Архангельска.

Лишь 3% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Работодатели определились с оптимальным форматом занятости, оставив удаленку там, где это действительно необходимо и эффективно.

В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Подавляющее большинство респондентов (73%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 7% компаний сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.



Формат дистанционной занятости прочно закрепился в определенных профессиональных областях. Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 38% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (15%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (8%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.



