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Удаленка в архангельских компаниях является особой привелегией

В настоящее время 41% предприятий Архангельска разрешают своим сотрудникам работать из дома. 

В целом удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (71%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 5%. 

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 36% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 22%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (15%).

12 апрель 09:15 | : Будни

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