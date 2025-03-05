Удаленка в архангельских компаниях является особой привелегией

В настоящее время 41% предприятий Архангельска разрешают своим сотрудникам работать из дома.

В целом удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (71%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 5%.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 36% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 22%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (15%).