Через веру на свободу с чистой совестью

    Исправительную колонию №4 УФСИН России по Архангельской области в Котласе посетил протоиерей Сергий Рихтер.

    «Священнослужитель регулярно посещает режимное учреждение и проводит православные таинства для желающих осужденных, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — В этот свой приезд в храме святого праведного Симеона Богоприимца, расположенного на территории режимного учреждения, он провел Божественную литургию».

    После службы протоиерей Сергий Рихтер обратился к присутствующим с проповедью об искреннем покаянии и добром сердце к окружающим.

    «Такая духовная жизнь нацелена на духовно-нравственное воспитание осужденных, вера помогает им очистить помыслы и успокоить душу. Следование православным ценностям становится основой для изменения жизненного пути», — отметили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области. 

27 август 09:16 | : Будни / Верую

