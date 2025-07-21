Через веру на свободу с чистой совестью

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Архангельской области в Котласе посетил протоиерей Сергий Рихтер.

«Священнослужитель регулярно посещает режимное учреждение и проводит православные таинства для желающих осужденных, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — В этот свой приезд в храме святого праведного Симеона Богоприимца, расположенного на территории режимного учреждения, он провел Божественную литургию».

После службы протоиерей Сергий Рихтер обратился к присутствующим с проповедью об искреннем покаянии и добром сердце к окружающим.

«Такая духовная жизнь нацелена на духовно-нравственное воспитание осужденных, вера помогает им очистить помыслы и успокоить душу. Следование православным ценностям становится основой для изменения жизненного пути», — отметили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.