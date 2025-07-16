В Мезенском округе проходит конкурс социальных проектов

Ежегодно, на благотворительные средства акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС», в Мезенском округе проводится конкурс социальных проектов «Родная сторона».

К участию в нем приглашаются общественные организации и инициативные группы. В этом году победителями конкурса признаны 20 проектов из разных населенных пунктов округа.

В летние месяцы общественники приступили к их реализации. Только один пример - проект ТОС «Родничок» деревни Бычье «Мы помним ваши имена».

На выигранные по проекту средства активисты деревни в преддверии Юбилея Великой Победы выполнили косметический ремонт в Комнате Памяти, отреставрировали альбом с фотографиями и информацией о земляках-участниках Великой Отечественной войны, установили флагшток с копией Знамени Победы, оформили интерактивную зону.

Теперь мероприятия проводятся в обновленной Комнате Памяти, в теплой и располагающей обстановке. Первое состоялось 6 мая – вечер встречи с детьми войны и со всеми желающими жителями деревни: звучали воспоминания и песни военных лет, поздравления с главным праздником.

Обновленное пространство стало сегодня центром притяжения и для юных жителей деревни: правнуки поколения героев Великой Отечественной войны с удовольствием приходят сюда, читают здесь письма своих дедов и прадедов, рассказывают стихи, а взрослые организуют для них различные познавательные мероприятия и мастер-классы, например, по изготовлению фронтового письма-треугольника.

Память жива, а это главное!



