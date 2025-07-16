Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезенском округе проходит конкурс социальных проектов

Ежегодно, на благотворительные средства акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС», в Мезенском округе проводится конкурс социальных проектов «Родная сторона».

 К участию в нем приглашаются общественные организации и инициативные группы. В этом году победителями конкурса признаны 20 проектов из разных населенных пунктов округа.

 В летние месяцы общественники приступили к их реализации. Только один пример - проект ТОС «Родничок» деревни Бычье «Мы помним ваши имена».

 На выигранные по проекту средства активисты деревни в преддверии Юбилея Великой Победы выполнили косметический ремонт в Комнате Памяти, отреставрировали альбом с фотографиями и информацией о земляках-участниках Великой Отечественной войны, установили флагшток с копией Знамени Победы, оформили интерактивную зону.

 Теперь мероприятия проводятся в обновленной Комнате Памяти, в теплой и располагающей обстановке. Первое состоялось 6 мая – вечер встречи с детьми войны и со всеми желающими жителями деревни: звучали воспоминания и песни военных лет, поздравления с главным праздником.

 Обновленное пространство стало сегодня центром притяжения и для юных жителей деревни: правнуки поколения героев Великой Отечественной войны с удовольствием приходят сюда, читают здесь письма своих дедов и прадедов, рассказывают стихи, а взрослые организуют для них различные познавательные мероприятия и мастер-классы, например, по изготовлению фронтового письма-треугольника.

 Память жива, а это главное!


22 август 10:52 | : Будни

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (273)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20