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В Архангельске восстанавливают историческую память

7 патриотических проектов архангельских организаций стали победителями областного конкурса «Помни их имена»!

 На средства грантов некоммерческие организации и бюджетные учреждения выполнят ремонт, благоустройство и установку мемориалов и памятных досок.

 Ветеранская организация займется ремонтом памятного знака «Якорь» на Ленинградском, 107. ТОС «Краснофлотский» обновит памятник павшим в боях за освобождение Родины, а ТОС «Кузнечевский лесозавод» - погибшим в Великой Отечественной войне. Организация «Долг» продолжит благоустройство мемориала «Площадь Памяти». Поддержан и проект краеведческого музея по установке памятной доски Зосиме Калашникову – почетному гражданину нашего города, автору макетов Архангельска и Соломбалы.

 Два проекта посвящены героям нашего времени – участникам СВО. Центр «Архангел» готов установить мемориальную доску Виктору Булатову, геройски погибшему в борьбе с неонацистами. А школа № 43 Северного округа создаст экспозицию и памятную доску в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции.

 - Я благодарю всех, кто вложил силы и душу в подготовку этих патриотических проектов, - выразил свое отношение к мероприятию глава Архангельска Дмитрий Морев. - Конкурс организован архангельским отделением «Российского военно-исторического общества» при поддержке областного агентства по делам молодежи. Администрациям округов и департаментам я поручил оказать поддержку общественникам и руководителям учреждений в реализации проектов. Первые результаты уже есть – начат ремонт памятника на о. Краснофлотский.

14 апрель 12:33 | : Политика

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