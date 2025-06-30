Вверх
Архангельский УФСИН пополнился молодыми кадрами

Сегодня в УФСИН России по Архангельской области прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению на должности выпускников, завершивших обучение в ведомственных высших образовательных организациях ФСИН России. 

К выполнению своих служебных обязанностей в учреждениях, расположенных в пределах города Архангельска, приступят 9 молодых сотрудников. Начальник регионального Управления генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов лично вручил офицерам служебные удостоверения и поздравил с началом профессионального пути. 

- Я уверен, что полученные знания в Академии и институтах, а также опытные наставники помогут Вам без лишних проблем справиться со служебными задачами, - отметил руководитель ведомства Михаил Девятов. – Желаю нести с честью высокое звание сотрудника УИС, проявляя свои лучшие качества. 

Всего в этом году на службу в УФСИН России по Архангельской области прибыло 14 новоиспеченных специалистов.  Они успешно окончили обучение в Воронежском институте, в Вологодском институте права и экономики, в Владимирском юридическом институте и в Академии ФСИН России. Среди них – специалисты в области психологии, воспитательной работы, режима и надзора, информационной безопасности телекоммуникационных систем, организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Молодые сотрудники пополнят коллективы подразделений ИК-1, КП-3, ИК-7, ИК-4, ИК-14, ИК-21 ОУХД, ИК-29, ОБ и УИИ.


21 август 10:13 | : Будни

