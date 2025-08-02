Вверх
Народный фронт вспоминает о своих погибших волонтерах

Медик гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта Николай Ковалёв (позывной “Чапай”) и волонтер из ДНР Давид Соколов (позывной “Тюр”) погибли 16 августа 2024 года от прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль на мосту в Глушковском районе. Волонтёры помогали вывозить мирных жителей из Курского приграничья. Герои посмертно награждены Орденами Мужества.

В годовщину гибели парней на фасаде здания по улице Мира, 10 в Донецке создали памятный мурал размером 16 на 7 метров. Он стал напоминанием о славном деле, братстве и беззаветной любви к Родине волонтеров, которые с гуманитарной миссией оказывали помощь мирным жителям.  

“Мы помним не просто волонтёров, а наших братьев, героев, которые навсегда останутся в памяти рядом с нами. Парни жили смело, с улыбкой, всегда делали выбор в пользу людей и погибли, как воины. Было огромной честью знать их, быть их другом и видеть, как они жили и помогали. Более 200 мероприятий в 89 регионах – это не просто дань памяти. Это подтверждение того, что дело парней живёт. Мы продолжаем то, ради чего Коля и Давид жили: помогаем людям, поддерживаем наших бойцов, выезжаем на ликвидации обстрелов, учим первой помощи. Это лучший способ почтить их память и сделать так, чтобы их имена остались в истории нашей страны”, – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

В память о погибших волонтерах в регионах страны прошли памятные мероприятия: фотовыставки, мастер-классы, кинопоказы, а также были организованы акции взаимопомощи, в которых приняли участие более 7 тысяч человек. Свыше тысячи жителей в эти дни прошли обучение по тактической медицине, обучились навыкам, которыми владели волонтеры.

Так, участники команды Молодежки Народного фронта Архангельской области почтили память ребят у мемориала, организованного у стеллы «Архангельск – город воинской славы». Также в областном центре работает фото-выставка о жизни и пути Давида Соколова и Николая Ковалева.

На стендах представлены фотографии из архива ребят, сделанные в местах ликвидации последствий обстрелов, в освобождённой Авдеевке и в Курской области, с мест передачи помощи, обучения тактической медицине, подготовки и налаживания работы гуманитарного склада в Мариуполе. 

Продолжить дело, помочь участникам СВО и жителям, может каждый. Для этого Народный фронт создал сайт памяти Чапая и Тюра, где организованы два специальных сбора – на беспилотники бойцам в память о Давиде и на помощь военным медикам в память о Коле. Поддержать сборы и оказать помощь участникам СВО можно на сайте: chapaityr.onf.ru.


18 август

