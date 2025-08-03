Больше всего скучают по работе в отпуске архангельские дизайнеры, учителя и врачи

Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (30%) и учителей (29%), живущих и работающих в Архангельской области. Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (23%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 23%).



Реже всего скучают по работе бухгалтеры (12%), маркетологи (13%) и системные администраторы (13%).



В целом же каждый пятый трудоустроенный северянин грустит по работе в отпуске.

(фото с https://kasheloff.ru/photos/kartinka-ya-budu-po-tebe/25)