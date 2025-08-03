Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Больше всего скучают по работе в отпуске архангельские дизайнеры, учителя и врачи

Наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (30%) и учителей (29%), живущих и работающих в Архангельской области. Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (24%), программисты (23%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 23%).

 Реже всего скучают по работе бухгалтеры (12%), маркетологи (13%) и системные администраторы (13%).

 В целом же каждый пятый трудоустроенный северянин грустит по работе в отпуске.

(фото с https://kasheloff.ru/photos/kartinka-ya-budu-po-tebe/25

15 август 08:00 | : Будни

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (192)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20