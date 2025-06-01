Одного из пяти архангелогородцев работа не отпускает даже в отпуске

18% жителей Архангельска признались, что скучают по своей работе во время отпуска. Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют горожанки.



Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (23%): «Скучно. Привычка ходить на работу».



Однако, большинство респондентов (65%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!»

