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Одного из пяти архангелогородцев работа не отпускает даже в отпуске

18% жителей Архангельска признались, что скучают по своей работе во время отпуска. Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют горожанки.
 
 Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (23%): «Скучно. Привычка ходить на работу».
 
 Однако, большинство респондентов (65%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!»

16 июль 08:00 | : Будни

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