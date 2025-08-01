Вверх
В Архангельской области провели спецзарядку

Активисты Движения Первых и сотрудники МВД России провели спортивную акцию в лагере «Северный Артек». Подробности от издания «Регион 29»:

- Мероприятие состоялось в преддверии Всероссийского дня физкультурника и прошло по всей стране, включая Архангельскую область. В лагере «Северный Артек» зарядку для ребят провели член Общественного совета при УМВД, бронзовый призёр Олимпийских игр Глеб Писаревский, старший лейтенант полиции и мастер спорта по греко-римской борьбе Максим Павлов, младший лейтенант полиции Александр Трушков и майор полиции Алексей Тучин.

Для младших отрядов стражи порядка организовали весёлую разминку, после чего приняли зачёт по гимнастическим упражнениям. Средним отрядам полицейские показали, как используются беспилотные летательные аппараты при поиске пропавших людей.

Председатель совета регионального отделения Движения Первых Иван Жернаков отметил, что акция помогает привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. А и. о. руководителя агентства по делам молодёжи Архангельской области Юрий Марич подчеркнул, что такие встречи демонстрируют молодёжи важность силы, дисциплины и современных технологий в работе сотрудников МВД.

Завершилась встреча беседой с Глебом Писаревским, который рассказал о своём спортивном пути и впечатлениях от участия в Олимпийских играх.

 

10 август 15:01 | : Будни

