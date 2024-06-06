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В "Северном Артеке" отдыхающие раздухарились с полицейскими

Воспитанники профильной смены «Время Первых» регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых» детского оздоровительного лагеря «Северный Артек» стали участниками общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому дню физкультурника.

В гости к ребятам приехали сотрудники полиции, спортивные и творческие достижения которых могут стать примером для многих детей.

Праздник начался с приветствия и исполнения гимна Российской Федерации. После этого мастер спорта России по лыжным гонкам и полиатлону подполковник полиции Петр Шульгин и Мастер спорта России по плаванию капитан полиции Александр Абакумов провели зарядку для всех отрядов. На площадке место хватило каждому – а на этой смене отдыхают около 270 юных северян. В этот день улыбались не только дети, но и капризное северное солнышко. Погода стояла чудесная. Мальчишки и девчонки с удовольствием выполняли несложные, но очень полезные упражнения, повторяя за стражами порядка. Спортивный настрой передался всем участникам – вместе с детьми и полицейскими упражнения выполняли вожатые, гости, директор центра детского отдыха «Северный Артек» Наталья Цыварева и даже сотрудники пресс-службы регионального УМВД, что вызвало особый отклик у детей. После зарядки некоторые ребята подошли к полицейским, чтобы задать вопросы или просто пожать руку.

Закончив разминку, дети разделились на несколько групп, для каждой была подготовлена своя площадка.

Для младших отрядов Александр Абакумов провел «Веселые старты». Ребята с улыбками и азартом проходили несложные этапы, стараясь принести команде призовое место. Но сладких призов в этот день хватило на всех – потому что занятие спортом это уже маленькая победа!

Средние отряды тоже отправились на разминку – только на музыкальную. Здесь не обошлось без дыхательной гимнастики и распевки. После этого лауреат Всероссийских творческих конкурсов лейтенант полиции Алексей Костин под аккомпанемент гитары спел с ребятами песни про дружбу и про любовь к Родине. «Изгиб гитары желтой», «Ты, да я, да мы с тобой» – оказалось, слова этих песен знают и воспитанники «Северного Артека», которые с удовольствием подпевали сотруднику полиции.

А в клубе старшие отряды встретились с Петром Шульгиным. Он рассказал о своем пути в спорте, показал завоеванные медали, кубки и грамоты. Разговор шел о важности здорового образа жизни, внедрении передовых технологий в традиционные виды спорта и многом другом и необходимости стражам порядка всегда поддерживать хорошую физическую форму.

Завершился праздник на форуме, где вновь встретились все участники мероприятия, спев вместе с Алексеем Костиным «Алые паруса». И конечно же заряженные позитивом североартековцы собрались на общее фото, чтобы праздник остался не только в памяти, но и на ярком снимке.

 

10 август 16:42 | : Будни

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