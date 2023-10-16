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Патриотическое воспитание в Архангельской области примет форму закона

Прокурором области Николаем Хлустиковым в Архангельское областное Собрание депутатов внесен законопроект «О патриотическом воспитании».

С учетом отсутствия в Архангельской области базового закона, регулирующего вопросы патриотического воспитания, прокуратурой Архангельской области разработан проект Закона Архангельской области 
 «О патриотическом воспитании», определяющий основные задачи и направления патриотического воспитания, как важного элемента государственной политики, направленной на создание условий для развития патриотического воспитания в регионе.

Патриотизм неоднократно назывался Президентом Российской Федерации в посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации как одна из «базовых консервативных ценностей».

Принятие областного закона обеспечит комплексное нормативное правовое регулирование вопросов патриотического воспитания в Архангельской области, создаст условия реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в регионе, в том числе в рамках региональной государственной программы, будет способствовать формированию у подрастающего поколения социально значимых качеств личности, высокого уровня правосознания и способности проявлять их в созидательном процессе в интересах общества и государства и, как следствие, станет действенным механизмом профилактики преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

01 декабрь 11:36 | : Политика

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