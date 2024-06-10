В Мезени отметили престольный праздник в старинном храме Кимжи

Престольный праздник отметили в деревянной церкви в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» в деревне Кимже Мезенского района. Памятник истории и культуры деревянного зодчества федерального значения сохранился с XVIII века.

Праздничную Божественную литургию совершил клирик Архангельской епархии священник Павел Бибин. «После Литургии был совершен первый после реставрации крестный ход. На богослужение собрались жители села, гости из Москвы, Твери, Архангельска, Северодвинска и Мезени», — прокомментировал событие священник Павел.

Шатровая Одигитриевская церковь построена в 1709 году, в XX веке памятник поставлен на государственную охрану как образец традиционного деревянного зодчества Русского Севера. Во времена безбожия храм закрыли, здание пребывало в запустении долгое время. Работы по его спасению начались в 2020 году благодаря усилиям уроженки этого края, заслуженной артистки России Аллы Николаевны Сумароковой, ее односельчан и благотворителей. Восстановлением храма занимались московские и архангельские реставраторы при помощи местных жителей.

Деревня Кимжа возникла в XV веке. Она располагается на невысоком берегу реки с одноименным названием. Здесь также сохранились и другие архитектурные памятники: двухэтажные избы XIX века и обетные кресты. В Кимже находятся две самые северные мельницы в мире, местные жители с помощью голландских мастеров восстановили их и отремонтировали внутренние механизмы. В 2017 году Кимжа получила статус самой красивой деревни России.