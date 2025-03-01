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В Архангельске 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве

 Сегодня 34% жителей Архангельска не верят в предвзятость при трудоустройстве.

 Однако при формальном равенстве возможностей 2 из 3 соискателей по-прежнему сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу. Каждый второй житель Архангельска считает, что существует возрастная дискриминация при приеме на работу, 28% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 25% — по гендерному признаку, а 16% — по месту жительства или национальности. По мнению 10% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.

  Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, тогда как женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу соискателя и наличию детей. Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 66% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 39%. При этом молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию по всему остальному спектру критериев: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».

 

31 март 09:47 | : Будни

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