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24% жителей Поморья мечтают об амнезии своего рабочего дня

Представьте, что в конце рабочего дня вы выходите из офиса — и мгновенно забываете обо всех рабочих задачах до следующего утра. Такая необычная технология представлена в сериале «Разделение»[1]. Аналитики банка «Точка» и hh.ru выяснили, как много работающих архангелогородцев готовы стереть себе память, чтобы не помнить рабочие будни и просто наслаждаться личной жизнью. 

Исследование, проведенное среди трудящихся жителей Архангельской области, показало, что 24% опрошенных местных респондентов готовы пойти на процедуру «разделения*», когда человек полностью забывает рабочий день, покидая рабочее место. Еще 24% опрошенных горожан на момент опроса не смогли определиться и заявили, что возможно согласились бы, а возможно и нет. А вот 53% опрошенных местных работников заявили, что не хотели бы себе стирать память о рабочих буднях. 

В разрезе других регионов также много из тех, кто точно готов согласиться на процедуру: в Республике Татарстан (16%), Тюменской области (13%) и Красноярском крае (13%). Жители Волгоградской (50% против) и Воронежской областей (47%), а также Москвы (47%) точно не стали бы проводить на себе подобные эксперименты. 

С возрастом уровень настороженности только растет: если среди молодых (18–24 года) категорически против — 36%, то среди старшего поколения (55+) — уже 51%. При этом наибольшее число потенциальных сторонников технологии наблюдается среди самых молодых: 8% из группы 18–24 лет готовы точно согласиться, а ещё 16% — скорее согласны.

«Желание полностью разделить рабочую и личную жизнь столь радикальным методом чаще встречается среди более молодых соискателей, что во многом объясняется культурой зумеров, их ценностями. Это поколение не готово на компромиссы и не заинтересовано в том, чтобы работа занимала большую часть жизни  даже при условии очень хорошей заработной платы. При трудоустройстве они обращают внимание на атмосферу в компании, на возможности для развития, этичность задач, ценности, которые транслирует работодатель, а также на уровень нагрузки и на возможность оставаться свободным, находить время на увлечения. Фантастическая идея полностью отделить рабочую жизнь от личной вполне укладывается в это мировоззрение зумеров», — комментирует результаты исследования Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Какие страхи вызывает технология «разделение»

Большинство респондентов-соискателей Архангельской области опасаются, что подобное кардинальное разделение на личную и рабочую жизни может привести к потере целостности личности (64%) и утрате контроля над частью своей жизни. 62% респондентов боятся потерять связь с реальностью, а 55% переживают, что работодатели смогут злоупотреблять технологией.

Кто готов согласиться на разделение и почему

Среди основных плюсов стирания памяти сразу после окончания рабочего дня архангелогородцы назвали: полное отключение от рабочих проблем и, в первую очередь, от рабочих звонков и чатов (об этом мечтают сразу 47%), возможность полностью сосредоточится на себе (добавили еще 47%). Кроме того, 38% верят, что стирание рабочих часов поможет избежать эмоционального выгорания, 36% верят, что это снизит общий уровень стресса. В «разделении», судя по данным опроса, больше всего нуждаются юристы (13%), работники торговли, логистики и перевозок, производства, сферы обслуживания клиентов (по 9%). Строители (55%), научные работники и педагоги (54%), специалисты по закупкам (52%) по большей части категорически против процедуры.

[1] В основе сюжета — процедура, при которой в памяти сотрудника полностью разделяются рабочая и личная части. На работе человек не помнит ничего о своей обычной жизни, а дома — не знает, чем занимается в офисе. Эти две личности не пересекаются и не взаимодействуют между собой.

17 июль 08:39 | : Будни

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