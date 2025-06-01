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На источник Антония Сийского пришли будущие военные метеорологи

    В городе Мирном привели к воинской присяге студентов военного учебного центра имени героя Советского Союза Е.К.Фёдорова Российского государственного гидрометеорологического университета. Во время сборов с ребятами пообщались помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) и клирик мирнинского храма священник Сергий Авраменко.

    «В учебном центре Воздушно-космических сил состоялось торжественное приведение к военной присяге 51 курсанта нашего университета, в том числе 6 девушек. Полковой священник благословил молодых воинов на ратные подвиги. Мероприятие получилось ярким и красочным, а после короткого поздравления родственниками новобранцы вернулись к армейским будням», — рассказали в вузе.

    Студенты посетили поселок Савинский недалеко от Мирного, где побывали на источнике преподобного Антония Сийского. Будущий основатель Свято-Троицкого Сийского монастыря пришел в этот край в 1513 году, вместе с ним поселились еще несколько иноков. Здесь Антоний провел семь лет, и сам срубил храм во имя святителя Николая. Спустя много лет жители ближайшей деревни перенесли церковь к источнику. К концу XVII века из-за ветхости ее разобрали и поставили новую часовню в честь преподобного Антония Сийского, которая действовала почти два столетия. На несколько десятилетий чудодейственный источник был заброшен. В наши дни верующие савинского прихода вернули ему прежнюю славу. Здесь вновь стоит крест-часовня. 

10 июль 09:16 | : Будни / Верую

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