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Дмитрий Морев пожелал архангелогородцам любви и семейного счастья

Ежегодно в России отмечается праздник, посвящённый семейным ценностям. Жителей столицы Поморья сегодня поздравляет глава города Дмитрий Морев.

 - Дорогие архангелогородцы! День семьи, любви и верности – молодой праздник, корни которого уходят в глубину истории. Семейные ценности испокон веков считались в России основой развития общества и страны: так остается и сегодня. 

А праздник - это еще одна возможность сказать слова любви и благодарности своим супругам, детям и родителям. Именно близкие, родные люди наполняют наши сердца добром и теплотой, защищают, поддерживают, придают сил. Желаю семьям нашего города любви и  взаимопонимания, мира и согласия, счастья и благополучия! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

08 июль 09:04 | : Будни

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