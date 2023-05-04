Дмитрий Морев пожелал архангелогородцам любви и семейного счастья

Ежегодно в России отмечается праздник, посвящённый семейным ценностям. Жителей столицы Поморья сегодня поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- Дорогие архангелогородцы! День семьи, любви и верности – молодой праздник, корни которого уходят в глубину истории. Семейные ценности испокон веков считались в России основой развития общества и страны: так остается и сегодня.

А праздник - это еще одна возможность сказать слова любви и благодарности своим супругам, детям и родителям. Именно близкие, родные люди наполняют наши сердца добром и теплотой, защищают, поддерживают, придают сил. Желаю семьям нашего города любви и взаимопонимания, мира и согласия, счастья и благополучия! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.