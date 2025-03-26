Пенсионеры УФСИН Поморья выбирают для жизни Московскую область

В УФСИН России по Архангельской области осуществлена выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, подлежащим переселению из поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, в их число вошли и пенсионеры уголовно-исполнительной системы.

Документы для приобретения жилого помещения гражданам-участникам комплекса мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» были выданы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Обладателями жилищных сертификатов стали представители учреждений, дислоцирующихся в Пинежском округе, Плесецком и Коношском районах.

Всего гражданам вручено 16 сертификатов на общую сумму более 94 000 000 рублей. Основными регионами для приобретения жилья были выбраны Московская, Вологодская, Рязанская, Ленинградская области и г. Санкт-Петербург.