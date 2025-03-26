Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Делай, как Морев. Архангелогордцы находят любовь на работе и в соцсетях

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 13% участников исследования из Архангельска. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 11% респондентов встретили свою пару там (по некоторым данным, так встретил свою судьбу мэр Архангельска Дмитрий Морев... теперь в их дружной семье трое детей). Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (8%), во время учебы в вузах и колледжах (6%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 3% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 3% познакомились в кафе или ресторанах. 

По 2% архангелогородцев повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.

01 июль 08:00 | : Будни

Главные новости


Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Стрела» - свежее дыхание детского отдыха в Мезени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (15)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20