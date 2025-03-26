Делай, как Морев. Архангелогордцы находят любовь на работе и в соцсетях

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 13% участников исследования из Архангельска. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 11% респондентов встретили свою пару там (по некоторым данным, так встретил свою судьбу мэр Архангельска Дмитрий Морев... теперь в их дружной семье трое детей). Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (8%), во время учебы в вузах и колледжах (6%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 3% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 3% познакомились в кафе или ресторанах.

По 2% архангелогородцев повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.