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Часть архангелогородцев предлагает немного "состарить" понятие молодежь

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города Архангельска.

 Глава «Движения первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет. 37% жителей Архангельска поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 48% согласны отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 26%. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации (40%).

 Каждый третий респондент (34%) выступает против. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».

31 март 08:00 | : Будни

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