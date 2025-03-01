Часть архангелогородцев предлагает немного "состарить" понятие молодежь

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города Архангельска.

Глава «Движения первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет. 37% жителей Архангельска поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 48% согласны отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 26%. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации (40%).



Каждый третий респондент (34%) выступает против. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».