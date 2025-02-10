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Жители Архангельской области желают своим детям зарплату в 200 тысяч рублей

Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты жители Архангельской области хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов России. Желаемым медианным доходом оказалась сумма более 200 тыс. руб.

Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 2% опрошенных жителей Архангельской области. Еще 23% местных жителей были бы не против, если бы их ребенок получал 100-150 тыс. руб. И 41% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тыс. руб. в месяц.

Еще 11% участников опроса или каждый шестой респондент в Архангельской области хотел бы, чтобы его ребенок получал 200-300 тыс. руб. в месяц, 9% — на уровне 300–500 тыс. руб. Каждый десятый или 10% жителей региона заявили, что ежемесячный доход их детей будет превышать 500 тыс. руб. Еще 4% мечтают, чтобы их дети зарабатывали более 1 млн рублей в месяц. 

При этом примечательно, что абсолютное большинство участников опроса считают, что деньги — это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться. С точки зрения четверти респондентов (28%), нужно исходить из того, позволит ли выбранная профессия самореализоваться. И «лишь» 15% считают главным критерием деньги.

18 март 08:57 | : Экономика

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