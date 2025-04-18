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Архангельский бизнес не чужд семейного протекционизма

84% работодателей Архангельска принимают на работу родственников сотрудников. Только в 8% компаний таких кандидатов не рассматривают.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 74%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 89%.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (87%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (74%).

 


19 май 11:44 | : Будни

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